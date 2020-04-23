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فن

صوفينار تثير الجدل بملابس البحر المثيرة.. شاهد

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:43 م
صوفينار
صوفينار
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محمد بدران
نشرت الفنانة الاستعراضية صوفينار صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 

وظهرت صوفينار وهي ترتدى ملابس البحر على أحد الشواطئ بالتزامن مع فترة الحجر الصحي لمجابهة فيروس كورونا المستجد. 

وعلقت على الصورة قائلة: "صوفينار"، وانهال متابعوها عليها بالتعليقات.

يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.

كانت أحدث أعمال صافيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

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