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رياضة

ميدو يطالب محمد صلاح بالبقاء في ليفربول وعدم الرحيل لـ ريال مدريد

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:13 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق نصيحة لـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب بشأن مستقبله داخل الفريق.

وأكد ميدو في تصريحات لـ "cnn sport" فى فيديو نشره عبر " انستجرام أن الأفضل لمحمد صلاح هو بقائه داخل فريقه الحالي، مشددا أن ليفربول أصبح من أقوى وأكبر الفرق الأوروبية.

وأضاف أن لو كان الأمر منذ 4 أو 5 سنوات مضت فكان سيفضل رحيل محمد صلاح لـ ريال مدريد أو برشلونة ولكن الأمر أصبح مختلف الآن.

وأكمل أن محمد صلاح حقق تاريخا كبيرا داخل ليفربول وأصبح أسطورة هناك.

أما بشأن محبة وتقدير الجماهير له فأكد أن الجميع في مصر أو في العالم يحب صلاح ويحترمه، مشددا أن صلاح لاعب مبهر ويجبر الجميع على احترامه و تقديره.

وأكمل أن الحديث عن عدم تقدير الجماهير في مصر لـ محمد صلاح غير صحيح  فالجميع يحبه ويحترمه ومنبهر بكل تلك الإنجازات التي حققها.
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