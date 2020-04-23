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محافظات

إزالة 398 حالة تعدٍ بأسوان.. وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.. صور

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على كافة الجهات المعنية للتعامل السريع والفورى مع حالات التعدى على أراضى الدولة والزراعية بهدف استعادة حق الشعب والدولة فى أراضيها.


وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة مع المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الإتجاه بعدم السماح للمخالفين والمستغلين للأوضاع الراهنة بأى تجاوزات. 


وبناءً على هذه التعليمات فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان اليوم بتنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 27 حالة تعد بمساحة 27 ألفا و675 م2 وذلك بمنطقة الشيخ على التابعة لقروى أبو الريش قبلى وذلك وسط مشاركة لرجال مديرية الأمن بقيادة اللواء أشرف إدريس، وأيضًا نائب رئيس المدينة ورئيس القرية. 


وأكد استمرار تنفيذ الحملات المكبرة بمختلف المراكز والمدن حيث نجحت هذه الحملات حتى الآن فى إزالة 398 حالة تعد فى فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضى وحتى الآن منها 342 حالة على أراضى البناء بمساحة 295 ألفا و 23 م2.


هذا بجانب 53 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 204 أفدنة ، فضلًا عن إزالة 215 حالة تعد تم رصدها وتحرير محاضر لها قبل بدء فترة الحظر تشمل 110 حالات على الأراضى الزراعية بمساحة 23 فدانا و 21 قيراطا ، علاوة على 95 حالة بمساحة 43 ألفا و 945 م2 .


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إزالة 398 حالة تعدٍ بأسوان.. وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.. صور
إزالة 398 حالة تعدٍ بأسوان.. وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.. صور
إزالة 398 حالة تعدٍ بأسوان.. وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.. صور
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