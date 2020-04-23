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الحكومة: العالم يتعايش مع كورونا.. ونستعد لعودة الحياة تدريجيا.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:02 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
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أسامة علي

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن دول العالم بدأت التعايش مع فيروس كورونا، معقبا: "الفيروس ظهر ولن يختفى فجأة ولن يختفي بشكل كامل".


وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية فضائية "اكسترا نيوز": "قدرنا وقدر دول العالم التعايش مع وجود فيروس كورونا حتى إنتاج لقاح لمكافحته".


وأضاف نادر سعد، أن الدكتور مصطفى مدبولى صرح اليوم، بأن الدولة ستبدأ الاستعداد تدريجيا لعودة الحياة الطبيعية التى تشمل العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي وباء فيديو كورونا.


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وأشار المتحدث باسم الحكومة، إلى أنه بالنسبة للمطاعم خلال شهر رمضان ستعمل وجبات "التيك أواى" وتنتهى الخدمة مع بدء الحظر الساعة التاسعة.


وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تمديد العمل بـ حظر التجول الجزئي من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا اعتبارًا من غد، الجمعة، مع السماح بفتح المراكز التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت اعتبارًا مع الغد؛ لتجنب التكالب على المحال التجارية.
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