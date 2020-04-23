كوريا الجنوبية تكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لزعيم جارتها الشمالية

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن كبار مسؤولي الأمن أكدوا اليوم الخميس عدم رصد أنشطة غير عادية في كوريا الشمالية، فيما يتعلق بالتكهنات التي أثارتها وسائل الإعلام حول صحة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون".





وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إلى أن المسؤولين تداولوا ما يجري في الدولة الشيوعية خلال الجلسة الأسبوعية للجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني.





وقال المكتب الرئاسي في بيان صحفي إن مجلس الأمن الوطني: "أكد عدم وجود علامات غير عادية داخل كوريا الشمالية".





واختفى "كيم" البالغ من العمر 36 عامًا عن الأنظار منذ 12 أبريل، وتغيب عن الحفل السنوي الرئيسي لإحياء ذكرى مولد جده الراحل "كيم إيل-سونغ" في الخامس عشر من أبريل.





وأفادت بعض التقارير أنه خضع لجراحة في القلب، ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه قوله إن واشنطن لديها معلومات استخباراتية تفيد بأنه "في خطر شديد".





لكن مسؤولي المكتب الرئاسي قالوا إن الأعمال تسير كما هو معتاد في الشمال، بينما يقيم "كيم" حاليًّا في "منطقة محلية" وليس بيونغ يانغ.





وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أمس الأربعاء إن "كيم" أرسل رسالة شكر إلى الرئيس السوري "بشار الأسد"، ردًا على تهنئة الأخير له بمناسبة ذكرى ميلاد جده الراحل "كيم إيل-سونغ" الأخيرة، المعروفة باسم يوم الشمس.