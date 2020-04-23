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محافظات

زهرة شباب مصر..مستشفى قها للعزل تشكر طاقم فريقها الطبي ..صور

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:11 م
مستشفى قها للعزل
مستشفى قها للعزل تشكر طاقم فريقها الطبي
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إبراهيم الهوارى

وجهت مستشفى قها للعزل الصحى والخاصة بعلاج مرضى فيروس كورونا رسالة شكر وتقدير لأبنائها من الأطباء والتمريض العاملين ضمن الفريق المتواجد حاليا بالمستشفى.

ووصفت المستشفى في رسالتها الأطباء بزهرة شباب مصر الذين يتقدمون الصفوف بكل حب وتفان تلبية لنداء الوطن تاركين أسرهم وأولادهم ليزرعوا الأمل ويدفعوا الشر والوباء.

وأوضحت رسالة المستشفى أن فريق العمل نموذج مشرف للأطباء الشباب الذين يوصلون الليل بالنهار ويقدمون الدعم الطبي والنفسي والمعنوي للمرضى مشيرة إلى أن كل شخص منهم حكاية وقصة مختلفة وجميعهم على قلب رجل واحد ويضعون نصب أعينهم مصلحة المريض وحماية الوطن.

وقالت الرسالة "اندمجوا وتألفوا في فريق واحد" مشيرة إلى أن بين الفريق أطباء من مستشفيات قها وبنها الجامعي وبنها التعليمي ومستشفى التأمين الصحي ومن مستشفى طوخ.

كما وجهت المستشفى رسالة أخرى لأبطال فريق مكافحة العدوى بمستشفى قها للحجر الصحي جاء فيها أنهم أبطال بمعني الكلمه ويتابعون بدقة كل ما يخص الطاقم الطبي من واقيات ومستلزمات للوقاية الشخصية وهم في أي اجراء طبي ينصحون ويساعدون ويتأكدون من ارتداء الواقيات والممارسة الصحيحة لأساليب مكافحة العدوى ومن بينهم الممرضتين مريم وأسماء اللتين وجهت لهما إدارة المستشفي والفريق الطبي أسمى آيات الشكر.

كانت إدارة المستشفي قها المركزي قد أعلنت أن التحاليل الطبية الخاصة بالفريق الطبي المتواجد بالمستشفي حاليا وكافة العاملين في الحجر جاءت سلبية من الإصابة بفيروس كورونا، ومن المقرر مغادرة الفريق الحالي للمستشفى على أن يتولى فريق جديد المهمة اعتبارا من الجمعة.

زهرة شباب مصر..مستشفى قها للعزل تشكر طاقم فريقها الطبي ..صور
زهرة شباب مصر..مستشفى قها للعزل تشكر طاقم فريقها الطبي ..صور
زهرة شباب مصر..مستشفى قها للعزل تشكر طاقم فريقها الطبي ..صور
زهرة شباب مصر..مستشفى قها للعزل تشكر طاقم فريقها الطبي ..صور
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