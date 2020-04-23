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محافظات

قبل مغادرتهم غدا.. مفاجأة في تحاليل الفريق الطبي بالحجر الصحي في قها

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:14 م
الفريق الطبي
الفريق الطبي
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إبراهيم الهوارى

أعلنت إدارة مستشفى قها المركزي والمخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا أن التحاليل الطبية الخاصة بالفريق الطبي المتواجد بالمستشفى حاليا وكافة العاملين في الحجر بالمستشفى جاءت اليوم سلبية من الإصابة بالفيروس حيث من المقرر مغادرة الفريق الحالي للمستشفى غدا على أن يتولى فريق جديد المهمة.


من جانبه أكد الدكتور أحمد سعيد رئيس قسم العناية المركزة بالمستشفى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مشيرا أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع إلى 86 حالة.


وأضاف أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.


وقال إن المستشفي لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى مشيرا الى أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفي ويحصل المصابون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة بالمستشفى.


وكان المستشفى قد أعلن ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 86 شخصًا، بعد خروج 9 من المتعافين اليوم.


والمتعافون هم صلاح عبد الله علي، وبدوي عواد بدوي، وأسامة مصطفى حسن، وأحمد سميح بشار، ومصطفى محمد جبريل، وعزة محمد إبراهيم، وزينب عبدالسلام، ومحمد عبد الغني، ومروة طلعت.

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