AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محذرة من كارثة.. روسيا: أمريكا تخفي تفشي فيروس كورونا بين قواتها في سوريا

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:10 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، اليوم الخميس، إن واشنطن تخفي حقيقة تفشي كورونا بين القوات الأمريكية في سوريا، وحذرت من تحول الوضع الوبائي في شمال شرق سوريا إلى كارثة لا تطاق تضاف إلى معاناة الناس هناك.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن زخاروفا قولها: "هناك تقارير تفيد بانتشار عدوى فيروس كورونا في صفوف القوات الأمريكية في سوريا بوتيرة عالية تنمّ عن انفجار في حصيلة الإصابات، في حقيقة يتم التكتم عليها".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن عدم شرعية تواجد القوات الأمريكية في سوريا وقالت: "تتحمل واشنطن كامل المسؤولية عن سلامة المدنيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية على الأراضي الخاضعة لسيطرتها في شرق الفرات وفي جنوب البلاد بمنطقة التنف حيث مخيم الركبان للنازحين".

ولفتت إلى التقارير الصادرة عن الإدارة الذاتية الكردية بشمال شرق سوريا حول تسلمها مساعدات إنسانية من الولايات المتحدة، وقالت: "تلك المساعدات غريبة، ويشار إلى أن الأمريكيين لم ينقلوا للأكراد معدات طبية للتعقيم فحسب، بل وسائل لقمع تمرد السجناء، وهو ما يصعب تصنيفه ضمن المساعدات الإنسانية". 

 وحذرت زاخاروفا من خطورة انتشار الفيروس خارج السجون ومخيمات اللاجئين الواقعة في شمال شرق سوريا، حيث يمكن أن يتحول الوضع إلى "كارثة حقيقية ستجعل الحياة الصعبة أصلا هناك، لا تطاق".     
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا تكشف الأماكن الأكثر خطورة لتفشي كورونا في سوريا

إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا.. وقرار بتمديد تعليق الدراسة

ترشيحاتنا

الحكومة: متوقع تخطى أعداد الإصابة بـ كورونا 200 حالة يوميا.. والوضع ما زال تحت سيطرة الدولة

تحويل 919 حالة من مصابي كورونا من مستشفيات العزل إلى مدن جامعية ونُزل الشباب

الملك سلمان: أتألم لدخول شهر رمضان بدون صلاة الجماعة

السعودية توضح حكم صلاة التراويح خلف إمام الحرم عبر التليفزيون

نجم الأهلى الصاعد يلمح لرحيله عن القلعة الحمراء عبر تويتر

بيان عاجل من صحة سوهاج بخصوص المخالطين لمصابي كورونا في طهطا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل إصابة 4 نمور و3 أسود بفيروس كورونا في حديقة حيوان بـ نيويورك

بالكمامة والجوانتي.. بوسي شلبي تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة سوداء