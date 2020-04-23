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مجلس الوزراء: الدولة ستبدأ الاستعداد تدريجيا لعودة الحياة الطبيعية.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:10 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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محمود محسن
أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن الدولة ستبدأ الاستعداد تدريجيا لعودة الحياة الطبيعية التى تشمل العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي وباء فيديو كورونا.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أنه قدر لنا وقدر لكل دول العالم  التعايش مع وجود فيروس كورونا حتى إنتاج لقاح لمكافحته.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه بالنسبة للمطاعم خلال شهر رمضان ستعمل على وجبات "التيك أواى" وتنتهى الخدمة مع بدء الحظر الساعة التاسعة.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن دول العالم بدأت التعايش مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفيروس ظهر ولن يختفى فجأة ولن يختفي بشكل كامل.

وكانت رئاسة الوزراء أنه تم التوافق على عدد من القرارات وهي سيمتد العمل بالحظر الجزئي ليبدأ من التاسعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي.
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