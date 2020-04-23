AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

طفل يطلق النار على شقيقته أثناء اللعب.. والشرطة تلقي القبض على الأم بهذه التهمة

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:11 م
طفل يطلق النار على
طفل يطلق النار على شقيقته أثناء اللعب.. والقبض على الأم
Advertisements
هدير علاء
أقدم طفل عمره سبعة أعوام على إطلاق النار على شقيقته الصغرى، البالغة من العمر ثلاثة أعوام، بسلاح ناري غير مؤمن عن طريق الخطأ أثناء اللعب في منزل العائلة بولاية "كولورادو" الأمريكية، وكانت والدتهما وشقيق آخر للطفلين بالمنزل آنذاك؛ وقد ألقت الشرطة المحلية القبض على الأم على خلفية هذه الواقعة.

وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي، وتم في أعقاب ذلك احتجاز الأم "ميكايلا هارمان"، البالغة من العمر 24 عامًا، بسجن مقاطعة "جيفرسون" في "كولورادو".

اقرأ أيضًا:



وتلقت الشرطة المحلية بلاغًا بشأن الواقعة، ولدى وصول الضباط إلى منزل هذه السيدة وجدوا الطفلة مصابة وفي حالة حرجة؛ وتبين أن شقيقها الأكبر أطلق النار عليها عن طريق الخطأ أثناء لعبهما معًا، ونُقلت لتلقي الرعاية اللازمة، لكنها لم تنج.

وألقت السلطات القبض على "هارمان" بتهمتي إساءة معاملة الأطفال بشكل أدى إلى الموت والإهمال الجنائي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه قد تقرر إيداع طفليها بشكل مؤقت في رعاية إدارة الخدمات الاجتماعية المحلية في مقاطعة "جيفرسون".
طفل يطلق النار على شقيقته أثناء اللعب.. والشرطة تلقي القبض على الأم بهذه التهمة
طفل يطلق النار على شقيقته أثناء اللعب.. والشرطة تلقي القبض على الأم بهذه التهمة
طفل يطلق النار على شقيقته أثناء اللعب.. والشرطة تلقي القبض على الأم بهذه التهمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طفل يلقى مصرعه غرقًا أمام والديه خلال رحلة عائلية.. تفاصيل مؤلمة

سيدة تترك طفلًا في منزل بدون طعام أو ماء 9 أيام.. تفاصيل مؤلمة

شاهد.. فتاة تقتل شقيقها الصغير أثناء نومه وتكتب بدمائه رسالة

طفل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء نوم والدته.. وصدور حكم بسجنها لهذا السبب

فرح ينتهي في قسم الشرطة.. القبض على عروسين ومعازيم حفل زفافهما لهذا السبب

ترشيحاتنا

اتهمه بالخيانة والعمالة لتركيا.. الجيش الليبي: المجلس الرئاسى سبب تدهور الأوضاع

طريقة عمل الزبادي في البيت

أول تعليق من محافظ المنيا بعد إحالته رئيس «البدرمان» للتحقيق

مش هتحتاري تاني.. منيو 30 يوما لفطار وسحور رمضان

بعد دعوة إسقاط المجلس الرئاسى.. النواب الليبى يدعو لتشكيل لجنة لصياغة الدستور

5 نصائح من الصحة العالمية لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا في رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ عباءة مطرزة.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

بعد صورة العربية الشهيرة وارتباطها برجل أعمال.. اِعرف ماركة وسعر ملابس درة

طفل يطلق النار على شقيقته أثناء اللعب.. والشرطة تلقي القبض على الأم بهذه التهمة