طفل يطلق النار على شقيقته أثناء اللعب.. والشرطة تلقي القبض على الأم بهذه التهمة

أقدم طفل عمره سبعة أعوام على إطلاق النار على شقيقته الصغرى، البالغة من العمر ثلاثة أعوام، بسلاح ناري غير مؤمن عن طريق الخطأ أثناء اللعب في منزل العائلة بولاية "كولورادو" الأمريكية، وكانت والدتهما وشقيق آخر للطفلين بالمنزل آنذاك؛ وقد ألقت الشرطة المحلية القبض على الأم على خلفية هذه الواقعة.





وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي، وتم في أعقاب ذلك احتجاز الأم "ميكايلا هارمان"، البالغة من العمر 24 عامًا، بسجن مقاطعة "جيفرسون" في "كولورادو".





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وتلقت الشرطة المحلية بلاغًا بشأن الواقعة، ولدى وصول الضباط إلى منزل هذه السيدة وجدوا الطفلة مصابة وفي حالة حرجة؛ وتبين أن شقيقها الأكبر أطلق النار عليها عن طريق الخطأ أثناء لعبهما معًا، ونُقلت لتلقي الرعاية اللازمة، لكنها لم تنج.





وألقت السلطات القبض على "هارمان" بتهمتي إساءة معاملة الأطفال بشكل أدى إلى الموت والإهمال الجنائي.



