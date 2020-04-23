الجزائر تعلن الجمعة غرة شهر رمضان المبارك

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، حيث أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر شعبان.





وقالت السلطات الجزائرية إن غدا الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك.





وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 وفيات و97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3007 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 407 وفاة.





وأكد فورار أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1355 بزيادة 151 حالة جديدة، فيما يخضع 5235 حالة للعلاج بالمستشفيات حاليا.





وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل 2 مليون و660 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تخطى 185 ألف حالة وفاة حتى منتصف اليوم، الخميس.