بـ الحجاب ومجوهرات باهظة.. أحلام تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان

حرصت الفنانة الخليجية احلام
على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة لها
من أحدث جلسة تصوير، لتهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان.
ولفتت أحلام الأنظار إليها فى أحدث جلسة تصوير بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت عباءة باللون البينك الفاتح وطرحة بنفس اللون
وتزينت بمجموعة من المجوهرات باهظة الثمن.
واعتمدت احلام
على ارتداء طرحة تبرز منها خصلات شعرها الأسود، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة للون الازرق فى العيون ونسقت باقى الوان الماكياج مع لون بشرتها.