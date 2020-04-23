AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فتحي مبروك: لم أُجبر اللاعبين على الإفطار يوما في رمضان.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:16 م
فتحي مبروك
فتحي مبروك
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف فتحي مبروك٬ رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي٬  حقيقة إجباره اللاعبين على الإفطار خلال شهر رمضان أثناء التدريب.


وقال مبروك فى حواره عبر برنامج "البريمو"٬ مع الإعلامي إسلام صادق٬ المذاع على قناة "Ten": "استحالة أقوم بإجبار اللاعبين على الإفطار فى رمضان٬ ولكن كنت أترك لهم الحرية المطلقة. 


وأضاف: كان هناك لاعبون لا يصومون فى رمضان٬ ولكنني لم أجبر أى لاعب على الإفطار.


جدير بالذكر أن غداََ بداية شهر رمضان المبارك، ولكن بدون تمرين للاعبين بسبب كورونا.



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم اعلن تعليق بطولة الدوري والنشاط الرياضي بالكامل بسبب تفشي فيروس كورونا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهدف الأول بعد 8 ثوانٍ فقط.. فتحي مبروك: رباعية «أهلي 2004» أمام الزمالك مستحقة

إكرامي يكشف حقيقة توقيع رمضان صبحي للزمالك

مرتضى منصور يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعبي الأهلي

فتحي مبروك يعقد اجتماعا مع مدربي الناشئين بالأهلي

تعرف علي بديل أحمد فتحي فى الأهلي.. فيديو

رضا عبد العال: عصام بهيج كان يمنح اللاعبين الحرية في الصيام أو الإفطار.. فيديو

ترشيحاتنا

لاستقبال شهر رمضان.. اللحظات الأولى لإزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة

قبل عرضه بـ 24 ساعة.. رامز جلال يكشف تفاصيل برنامج رامز مجنون رسمي

راتب بالدولار ومحادثات جنسية.. تفاصيل التحقيقات الكاملة مع حنين حسام فتاة تيك توك .. بيان رسمى

رامز جلال يوجه رسالة لضحايا برنامجه الرمضاني

رئيس الوزراء: فترة ما بعد عيد الفطر فرصة لإعادة الحياة تدريجيًا

النيابة: محادثة جنسية لـ شاب وفتاة على هاتف حنين حسام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غجرية .. أشرف زكي يهنئ ابنته بعيد ميلادها .. والجمهور: شبهك جدا

بـ الحجاب ومجوهرات باهظة.. أحلام تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان

بـ فانوس كبير .. ليلى علوى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة