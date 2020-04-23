فتحي مبروك: لم أُجبر اللاعبين على الإفطار يوما في رمضان.. فيديو

كشف فتحي مبروك٬ رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي٬ حقيقة إجباره اللاعبين على الإفطار خلال شهر رمضان أثناء التدريب.









وقال مبروك فى حواره عبر برنامج "البريمو"٬ مع الإعلامي إسلام صادق٬ المذاع على قناة "Ten": "استحالة أقوم بإجبار اللاعبين على الإفطار فى رمضان٬ ولكن كنت أترك لهم الحرية المطلقة.









وأضاف: كان هناك لاعبون لا يصومون فى رمضان٬ ولكنني لم أجبر أى لاعب على الإفطار.







