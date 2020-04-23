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الوزراء: تقليل الحظر ساعة لن يضر ولا يزيد عدد الإصابات بكورونا..فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:22 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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محمود محسن
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، كل الاراء اكدت ان تقليل الحظر ساعة لن يضر ولا يزيد عدد الاصابات بفيروس كورونا؛ مطالبا المصريين بالمكوث في المنزل واستغلال شهر رمضان في مواجهة الفيروس.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية cbc   أن قرار فتح المولات يوم السبت لمواجهة تكدس المواطنين لشراء السلع في رمضان والعيد

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن بعض القرارات التي تبدو في ظاهرها نوعا من التخفيف للحظر هو في الاساس أحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار أن سلوكيات المصريين هي المحك في التعامل مع فيروس كورونا خلال رمضان؛ خاصة أن العالم في مرحلة التعايش مع كورونا لحين الانتهاء من كورونا.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء أن فيروس كورونا سيبقى معنا ولا نستطيع أن نوقف الحياة خاصة أن الاقتصاد أصبح يعاني مثل كل العالم.
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