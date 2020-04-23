AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فتحي مبروك: الجوهري أفضل مدرب تولى قيادة المنتخب.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:58 م
فتحي مبروك
فتحي مبروك
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد فتحي مبروك٬ رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي٬ أن الراحل محمود الجوهري قدم الكثير للكرة المصرية عبر التاريخ.

وقال مبروك فى حواره عبر برنامج "البريمو"٬ مع الإعلامي إسلام صادق٬ المذاع على قناة "Ten": "استفدت من الجوهري كثيرا خلال مشواري التدريبي بسبب خبراته الكبيرة٬ وهو من أفضل المدربين في تاريخ مصر. 

وأضاف: "كأس العالم ٩٠ بإيطاليا هي الفترة الأصعب فى مشواري مع الجوهري٬ وشعرنا بالهلع بعد قرعة المونديال.

جدير بالذكر أن، فتحي مبروك كان يلعب في صفوف النادي الأهلي في جيل حسن حمدي رئيس مجلس ادارة القلعة الحمراء الاسبق. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس صراع الانتخابات المبكر بين الخطيب والعامري فاروق في الأهلي

إكرامي يعلن مفاجأة عن موقفه من ترشح الخطيب لرئاسة الأهلي

فتحي مبروك يعقد اجتماعا مع مدربي الناشئين بالأهلي

مجدي عبد الغني يوجه نصيحة لـ رمضان صبحي

تعرف على موقف الأهلي النهائي من رمضان صبحي

كهربا عمل فتنة.. مرتضي منصور: الأهلي خسر أحمد فتحي.. فيديو

ترشيحاتنا

توفيت بعد الولادة بأيام.. فيروس كورونا يمنع أمًا شابة من رؤية مولودها

سد النهضة وكورونا.. أهم قضايا ناقشها سامح شكري ونظيره الأمريكي في اتصال هاتفي

ميدو يكشف عن اسم أفضل مهاجم في الكرة المصرية

زيادة في الإنترنت.. اتصالات مصر تعلن أخبارا سارة لعملائها بحلول رمضان

232 حالة إيجابية.. تعليق تامر أمين على إصابات كورونا اليوم

الصحة العالمية: قد يموت ما يقرب من 800 ألف شخص في أفريقيا بسبب هذا المرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأميرة المحاربة.. وفاة رضيعة عمرها 5 أشهر بـ فيروس كورونا

بـ الباروكة.. هبة مجدى تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان

بملابس غجرية .. أشرف زكي يهنئ ابنته بعيد ميلادها .. والجمهور: شبهك جدا