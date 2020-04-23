فتحي مبروك: الجوهري أفضل مدرب تولى قيادة المنتخب.. فيديو

أكد فتحي مبروك٬ رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي٬ أن الراحل محمود الجوهري قدم الكثير للكرة المصرية عبر التاريخ.





وقال مبروك فى حواره عبر برنامج "البريمو"٬ مع الإعلامي إسلام صادق٬ المذاع على قناة "Ten": "استفدت من الجوهري كثيرا خلال مشواري التدريبي بسبب خبراته الكبيرة٬ وهو من أفضل المدربين في تاريخ مصر.





وأضاف: "كأس العالم ٩٠ بإيطاليا هي الفترة الأصعب فى مشواري مع الجوهري٬ وشعرنا بالهلع بعد قرعة المونديال.





جدير بالذكر أن، فتحي مبروك كان يلعب في صفوف النادي الأهلي في جيل حسن حمدي رئيس مجلس ادارة القلعة الحمراء الاسبق.



