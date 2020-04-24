بجلابية وطرحة سوداء.. هنادي مهنا تثير الجدل والجمهور: أحلى صعيدية

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، صورة من مسلسل الفتوة.





وظهرت الفنانة هنادي مهنا ، بإطلالة جديدة مرتدية جلابية سوداء وطرحة سوداء، وهو ما تناسب مع شخصيتها فى المسلسل، ونالت الفنانة هنادي مهنا بعض التعليقات الايجابية :" مبروووك المسلسل.. احلى صعيدية..".



