AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بجلابية وطرحة سوداء.. هنادي مهنا تثير الجدل والجمهور: أحلى صعيدية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:03 ص
رنا عصمت
نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، صورة من مسلسل الفتوة.

وظهرت الفنانة هنادي مهنا ، بإطلالة جديدة مرتدية جلابية سوداء وطرحة سوداء، وهو ما تناسب مع شخصيتها فى المسلسل، ونالت الفنانة هنادي مهنا  بعض التعليقات الايجابية :" مبروووك المسلسل.. احلى صعيدية..".

مسلسل "الفتوة" بطولة، ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. هنادي مهنا بـ إطلالة صيفية على إنستجرام

مى عمر تحتفل باليوم العالمي للمرأة وتوجه رسالة لمتابعيها.. شاهد

الديكورات أقرب للحقيقة.. نجلاء بدر تكشف عن تحضيرات مسلسل الفتوة

بصورة من طفولتها .. هنادى مهنا تهنئ والدتها احتفالا بعيد الأم

هنادى مهنا تطرح البرومو الدعائي لمسلسل دهب عيرة.. فيديو

شاهد.. هنادي مهنا في ظهور خاص مع خطيبها أحمد خالد صالح

ترشيحاتنا

مفاجأة ..الزمالك يطيح بالمدير المالي بسبب واقعة حمدي النقاز

بـ الباروكة.. هبة مجدى تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان

طارق السيد: الرئيس الاسبق الراحل حسني مبارك كان "زملكاوي متعصب".. فيديو

دول أكتر ناس صعبت عليا .. رامز جلال يتحدث عن ضحاياه.. فيديو

محافظ كفر الشيخ:عزل 600 أسرة بـ الزعفران لإصابة 5 حالات بكورونا

الصحة: تسجيل 232 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلابية وطرحة سوداء.. هنادي مهنا تثير الجدل والجمهور: أحلى صعيدية

صحى جدا.. ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق في رمضان

الكعبة تتنفس.. شاهد لحظة إزالة الحواجز الوقائية من الحرم مع بداية رمضان.. فيديو