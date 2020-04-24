بجلابية وطرحة سوداء.. هنادي مهنا تثير الجدل والجمهور: أحلى صعيدية

نشرت الفنانة هنادي مهنا
صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، صورة من مسلسل الفتوة.
وظهرت الفنانة هنادي مهنا
، بإطلالة جديدة مرتدية جلابية سوداء وطرحة سوداء، وهو ما تناسب مع شخصيتها فى المسلسل، ونالت الفنانة هنادي مهنا
بعض التعليقات الايجابية :" مبروووك المسلسل.. احلى صعيدية..".
مسلسل "الفتوة" بطولة، ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، وعدد آخر من
الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى .