AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة في أول أيام رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:55 ص
سيولة مرورية
سيولة مرورية
Advertisements
محمد صبري - رامى المهدي

تشهد  شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح يوم الجمعة، سيولة مرورية وانتظام حركة سير السيارات، وسط مراقبة الطرق والميادين بكاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة.

وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، انتظام في حركة سير السيارات منذ صباح اليوم ، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية الطرق والشوارع الرئيسية كافة.

كما شهد شارع البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية سيولة مرورية .

وظهر انسياب فى حركة السير في سط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل.


 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النشرة المرورية الصباحية.. اعرف حالة الشوارع والميادين بالجيزة

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. تحذيرات الأوقاف بشأن المساجد في رمضان

الحضري: محمد صلاح ينقصه شيء واحد ليصبح الأفضل في تاريخ مصر .. فيديو

بعد تصدره جوجل .. أول أخطاء مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

عصام الحضرى: مش منفسن من شوبير .. وإدارة الخطيب أفضل من مرتضى منصور لهذا السبب .. فيديو

هواوي تعلن رسميا عن سلسلة nova 7.. السعر والمواصفات.. صور

لمواجهة فيروس كورونا .. المنصور للسيارات تعلن إمكانية تصنيع الكمامات

AdvertisementS

لن تصوم الجمعة.. 4 دول عربية وإسلامية تعلن السبت أول أيام رمضان

طوكيو وواشنطن يكشفان حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

زواج الحضري من فنانة مشهورة عرفي في شيخ الحارة.. فيديو

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد طوال شهر رمضان

طلب محدش طلبه من التمانينات.. ماذا طلب أحمد السقا من شريف عامر على الهواء .. فيديو

بعد تصدره جوجل .. أول أخطاء مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

إنجاز إماراتي..نموذج يتنبأ بالكيفية التي سينتشر بها كورونا وعدد المصابين

اخبار التوك شو.. أحمد موسى: الحياة تعود لطبيعتها في مصر خلال عيد الفطر.. عزل 755 مواطنا بعد إصابة 22 عاملا بالشرقية.. وشريف عامر يتعرض لموقف محرج على الهواء

دعاء للميت في رمضان 2020 مكتوب في أول جمعة .. يجعل الله يرحمه رحمة تكفي أهل السماء والأرض

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-4-2020

ضمن قائمة الأعمال الدرامية الأكثر بحثا على جوجل.. مواعيد عرض مسلسل فالنتينو

بريطانيا تدخل مرحلة ذروة كورونا.. وتوفير ملايين اختبارات الفحص بدءا من اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرن على وفاة شقيقه التوأم بـ الإنفلونزا الإسبانية.. معمر يلقى حتفه بسبب كورونا

عزومتك عندنا.. بط ومحشي مشكل وملوخية وشوربة لسان عصفور وسمبوسك والحلو كنافة

بقفطان أسود.. فرح علي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة