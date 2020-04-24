سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة في أول أيام رمضان

تشهد شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح يوم الجمعة، سيولة مرورية وانتظام حركة سير السيارات، وسط مراقبة الطرق والميادين بكاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة.

وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، انتظام في حركة سير السيارات منذ صباح اليوم ، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية الطرق والشوارع الرئيسية كافة.

كما شهد شارع البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية سيولة مرورية .

وظهر انسياب فى حركة السير في سط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل.



