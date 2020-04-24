طريقة سحرية لتحسين الحالة المزاجية في الصيام

قالت الدكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إن نمط حياة المسلم يتغير في رمضان وتتسنى للصائم فرصة ثمينة ليبني نظام حياة صحي، يسهم بدوره في تخفيف وزن الجسم، كما يستطيع الصائم أن يعزز الفوائد الحصية والتي تقي الصائم من الإصابة بالعديد من الأمراض حيث يؤدي الصوم إلى تجديد أنشطة جميع أجهزة الجسم والأعضاء ويخلص الجسم من الفضلات المتراكمة ويخفض مستوى الدهنيات في الدم.





قدمت الدكتورة سهام سوقية ، استشارية التغذية ، عبر صدى البلد، نصائح للصائمين:



- لتجنب عسر الهضم و الامساك :



يعاني الصائم من عسر الهضم والتلبك المعوي و الإمساك وذلك بسبب التنويع في الاطعام و خاصة الدسمة و الحلويات

لهذا : اختار طعامك بعناية و اطهو بطريقة صحية وتجنب الدسم و الدهون واستخدم طريقة الشواء او تحديد كمية الزيوت المستخدمة ولا تأكل حتى الشبع.



- قسم وجباتك :



ابدأ فطورك بالتمر والماء ثم طبق من الحساء او السلطة وانتظر قليلا ثم ابدأ بوجبتك الرئيسية وننصحك أن تأجل تناول وجبة الإفطار الرئيسية إلى ما بعد صلاة التراويح، يشجع الصائم على تناولها ببطىء وعلى مضغها جيدًا وعلى الاستمتاع بالوجبة بشكل أكبر وكي لاتصاب بعسر هضم و خمول و تعب وتناول الطعام ببطء ومضغ الطعام جيدا، لأن هذا يسهل عملية الهضم ويمنع حدوث تلبك معوي ومعدي والكسل و الخمول .





- نوع الأكل



-تجنب التنويع المبالغ فيه على وجبة الافطار وتجنب العصائر الصناعية و المعجنات لاتستلقي مباشرة بعد الافطار وابتعد عن المعلبات والأغذية المصنعة والمكسرات المملحة والمخللات لأنها قد تزيد شعورك بالعطش خلال فترة الصيام و الشوربات مهمة جدا للمعدة بعد نهار طويل من الصوم،

فهي تعوض الجسم السوائل التي خسرها الجسم ويحضر الجهاز الهضمي لاستقبال الوجبة الرئيسية.



لتتجنب الإمساك :



- اهتم بشرب كميات كافية من الماء.



- اجعل السلطات طبق اساسي على الإفطار مع اضافة ملعقة من زيت الزيتون.



- تناول اللبن : فاللبن يحتوي على بكتيريا نافعة تساهم في تحسين اداء الجهاز الهضمي.



- اجعل وجبتك تحتوي على الالياف و منتجات الحبوب الكاملة.



- تجنب الاطعمة المقلية





- لتتجنب زيادة الوزن في رمضان :



- اعتمد على ممارسة الرياضة بين الافطار و السحور

كممارسة المشي 40 دقيقة او الذهاب إلى النادي .



- تجنب الوجبات العالية السعرات الحرارية .. كالحلويات و الاطعمة المقلية و الدسمة.



- اعتمد على المنتجات القليلة الدسم.



- قسم وجباتك لاتعتمد مبدأ وجبة واحدة كبيرة.



- اهتم بتناول الماء و المشروبات العشبية كالشاي الاخضر و الزنجبيل بين فترة الافطار و السحور لتعويض ما تم فقدانه في فترات الصيام، وحتى لا تصاب بالإمساك.



- اهتم بتناول السلطات لإمداد الجسم بالفيتامنيات والمعادن والألياف التي تساعد على الهضم و الفواكة ايضا بين الافطار و السحور.



-يفضل نزع الجلد عن الدجاج قبل طهيها.



- استبدل الملح بالتوابل (بهارات، كمون، قرفة، الثوم . والبصل ) والأعشاب مثل النعنع، البقدونس، الزعتر



لتحافظ على الشبع لفترات طويلة و تتجنب الجوع :



- قسم و جبات بين الافطار و السحور

- ابتعد عن الحلويات و السكريات التي تزيد الشعور بالجوع و الرغبة في تناول المزيد من الاطعمة

- اجعل وجبة السحور متأخرة

- تناول على السحور الكربوهيدرات المعقدة كالخبز الاسمر و الشوفان و البروتين كالحليب و الشوفان والبيض المسلوق واللبن فالبروتين و الكربوهيدرات المعقدة تعطيك شعور اطول بالشبع و تساهم في تخفيف الوزن.

- ادخل الموز و الفواكة والخضار التي تحتوي على نسبة جيدة من الماء

كالبطيخ الاحمر / الخيار / المانغو / الكرز / التفاح / الكيوي / الطماطم



وتابعت أن الحلويات ليست ممنوعة عليك في شهر رمضان :

وانما اختر الافضل لك :

كالمهلبية والارز بالحليب والحلويات المعتمدة على التمر الحلويات المصنوعة من السميد وتجنب القطر و الحلويات الغنية بالسكر





