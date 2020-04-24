أول صلاة تراويح في رمضان بالمسجد النبوي رغم كورونا.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو يوضح قيام المصلين بصلاة أول صلاة تراويح في رمضان بالمسجد النبوي، وذلك وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور محمد العقيل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة العربية السعودية، إنه لا يجوز أداء صلاة التراويح خلف إمام الحرم عبر التليفزيون في شهر رمضان.

وأضاف العقيل، في مداخلة مع قناة "السعودية"، إن الائتمام بالإمام يجب أن يكون خلفه، وفي الصفوف التالية، موضحًا أن الصلاة عبر التليفزيون لا تعتبر مشروعة.

ودعا العقيل إلى صلاة التراويح ، سواء كان كل شخص وحده، أو مع أسرته في البيت، مؤكدًا أنه لا يأتم بأئمة لا يراهم، ولا يصلي خلفهم".

وأوضح أن موائد الإفطار في المساجد سوف تتوقف، وأنه سيتم الاستعانة بفكرة السلال الغذائية، التي تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بدعم وتوزيع بعضها.

