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أخبار العالم

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أفغانستان لـ 1330 حالة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:38 ص
ارتفاع إصابات فيروس
ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أفغانستان لـ 1330 حالة
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القسم الخارجي
سجلت أفغانستان، اليوم الجمعة، ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت أفغانستان، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1330 حالة.

أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من 190 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات العالمية بفيروس كورونا تجاوزت 2,7 مليون شخص، إذ زادت بواقع 80,3 ألف حالة خلال يوم.

وسجلت الجامعة في اليوم السابق 64,4 ألف إصابة جديدة.

وأضافت الجامعة أن فيروس كورونا "كوفيد 19" أسفرت عن مصرع 190858 شخصا، فيما تماثل للشفاء 738486 شخصا.

ولا تزال الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأعلى إصابة ووفاة بفيروس كورونا، بنحو 870 ألف إصابة و50 ألف وفاة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
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