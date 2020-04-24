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مرأة

حلويات رمضان.. تعلمي تحضير المهلبية بالفراولة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:14 م
مهلبية الفراولة
مهلبية الفراولة
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آلاء حسن
مهلبية بالفراولة سهلة وشهية بفترة رمضان، تحتاج عائلتك لطبق من التحلية الخفيفة والسريعة والمفيدة أيضًا، قدمي لهم المهلبية الباردة بطعم الفراولة الرائع والمميز على طريقة الشيف ابراهيم.

المقادير

- مقادير طبقة الفراولة :

الفراولة : 500 غرامًا (طازجة ومغسولة)
عصير الليمون : نصف حبة
النشاء : 2 ملعقة كبيرة
الماء : 2 ملعقة كبيرة
سكر : 3 ملاعق كبيرة
حليب : 750 ملليلتر (سائل)
النشاء : 3 ونصف ملعقة كبيرة
سكر : ربع كوب
كريمة

طريقة التحضير

- ذوبي النشا في الحليب البارد جيدًا في قدر ثم أضيفي السكر وضعي القدر على نار منخفضة مع التحريك حتى يبدأ المزيج بالغليان وتتكاثف المهلبية.

- أضيفي الكريمة واستمري في التحريك حتى يصبح المزيج كريمي كثيف القوام.

- صبي المزيج في أكواب لحوالي الثلثين واتركيه حتى تحضري طبقة الفراولة.

- اهرسي الفراولة مع عصير الليمون والماء والسكر في محضرة الطعام ثم انقليه إلى قدر وأضيفي النشا وحركي جيدًا.

- ضعي القدر على نار متوسطة إلى منخفضة واستمري في التحريك حتى يتكاثف المزيج.

- صبي كمية من مزيج الفراولة فوق المهلبية وأدخلي الأكواب للثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم وقدميها باردة.
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