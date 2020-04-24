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أخبار البلد

نقابة البناء في ذكرى تحرير سيناء: مصر تواصل النجاح في معركة تعمير أرض الفيروز

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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محمد غالي
وجهت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الـ ٣٨ لتحرير سيناء المجيدة.

وقال عبد المنعم الجمل: سطر أبناء مصر من رجال القوات المسلحة بدمائهم صفحات من النور في تاريخ العزة والوطنية والفداء.

وأضاف: جيش مصر العظيم الذي ضحى بخيرة أبنائه لتحرير الأراضي من المحتلين، قدم شهداء أيضا في معاركه المشرفة للقضاء على الجماعات الظلامية التي كانت تخطط لإثارة الفوضى والإرهاب.

وأشار عبد المنعم الجمل، إلى أن دور القوات المسلحة لم يتوقف عند حمل السلاح في معارك التحرير والتطهير، وإنما حقق المعادلة الأهم "يد تبني ويد تحمل السلاح".

وأكد الجمل، أن المشروعات القومية العملاقة والأنفاق والطرق تؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الدولة على تنمية وتطوير أحد أهم وأغلى البقاع في مصر.

وأوضح أنه بعد نجاحنا في رفع راية الانتصار بطرد المحتلين، فإن مصر تواصل نجاحها في معركة البناء والتعمير بأرض الفيروز.

وتقدم نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتحية لكل شهداء القوات المسلحة ممن ضحوا بحياتهم في كل معارك التحرير للحفاظ على راية مصر مرفوعة.
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