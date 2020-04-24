تعرف على نتائج حملة ضباط مباحث التموين بالقاهرة على الأسواق

واصل ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





جاء ذلك إستمرارا لجهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.





وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" تابع لشركة تجارة سلع غذائية كائن بدائرة قسم شرطة المقطم لحيازته (7,500 طن "سكر حر– أرز أبيض" - 32800 عبوة "شاى – كوفى مكس" مجهول المصدر – 3270 عبوة "زيت طعام" مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية) تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .





كما تم ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطــة السيدة زينب لحيازته (3,500 طن سلع غذائية "فاصوليا- أرز أبيض" – 500 عبوة "شاى" مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .





كما تمكنت الحملة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة دار السلام لإستيلائه على مبلغ 1990860 جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



