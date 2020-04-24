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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى الكويت لـ2614 حالة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:39 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
عرضت قناة الغد خبر عاجل يفيد بتسجل دولة الكويت 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2614.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، عن تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 2614 حالة.

كما سجلت الوزارة حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 15 وفاة.
وأوضحت أن حالة الوفاة الجديدة لمقيم من الجنسية البنجلادشية، ويبلغ من العمر 55 عاما، وكان يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة منذ 9 أيام.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، أعلن اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الوزير، إن 115 مصابا بفيروس كورونا، تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 613 حالة.

وأكد الصباح أن التحاليل والفحوصات المخبرية أثبتت شفاء الحالات، والتي سيتم نقلها للجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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