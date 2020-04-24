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محافظات

بعد ظهور 3 حالات كورونا.. عزل منزلي لـ60 أسرة داخل قرية في بنها

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:17 م
عزل بنها
عزل بنها
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إبراهيم الهوارى

فرضت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية اليوم الجمعة، العزل المنزلي على شارع المحطة أمام الوحدة الصحية بقرية دملو التابعة لمركز ومدينة بنها  بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الشارع إلى حالتين وارتفع إجمالي الحالات داخل القرية إلى 3 حالات إيجابية و5 حالات مشتبه في إصابتهم.

من جانبه تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عملية فرض الحظر والحجر بشارع المحطة بقرية دملو والذي تقرر غلقه بالكامل بعد فرض الحجر المنزلي على 35 منزلا يضمون 60 أسرة داخل الشارع.

وأكد مصدر مسئول داخل ديوان عام محافظة القليوبية أنه جرى التنبيه على قاطني الشارع بإجراءات العزل المنزلي داخل محال إقامتهم وفرض طوق أمني بالمنطقة لمنع دخول وخروج المواطنين المخالطين مع تطهير وتعقيم المنازل والمنطقة بالكامل وتوفير كافة احتياجات الأسر من مستلزمات ومطهرات ومواد وسلع غذائية عن طريق جمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن والمتطوعين من الشباب داخل القرية.

وأكد المصدر أن الطوق الأمني يضم الشرطة والحي والإدارة الصحية وغير مسموح لأحد بتخطيه سواء للدخول أو الخروج وسيجري ملاحظة حالات المخالطين يوميا عن طريق الطب الوقائي والجهات الصحية المعنية وفي حالة ثبوت أي إصابات سيجري نقلها للحجر الصحي بمستشفيات العزل مؤكدا على توافر كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة للأسر خلال فترة العزل المقررة 14 يوما.

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