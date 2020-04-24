إنهاء أزمة مراكز الشباب المشاركين في القسم الثالث

أنهت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ملف ازمة ارسال شيكات الدعم لصالح مراكز الشباب المشاركين فى دورى القسم الثالث.
كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قامت بصرف ٥ الف جنية دعنا لأندية القسم الثاني والثالث واستبعدت مراكز الشباب الذين سيتم اقصاؤهم من عضوية الجمعية العمومية العادية القادمة.
واشترطت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لصرف دعم مراكز الشباب الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة وبدورها الاخيرة منحت الضوء الاخضر للجبلاية لمواجهة ظروف التوقف الإجباري للمسابقات المحلية بمختلف الدرجات.
ومن المنتظر قيام الجبلاية بتوزيع شيكات الدعم المقررة للأندية الصعيد القسم الثاني والثالث والرابع على مدار يومى الإثنين والثلاثاء القادمين
بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجبلايه وذلك لمواجهة ظروف توقف النشاط الكروي .
يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو القادم لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.