AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إنهاء أزمة مراكز الشباب المشاركين في القسم الثالث

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:17 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
يسري غازى
أنهت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ملف ازمة ارسال شيكات الدعم  لصالح مراكز الشباب المشاركين فى دورى القسم الثالث.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قامت بصرف ٥ الف جنية دعنا لأندية  القسم الثاني والثالث واستبعدت مراكز الشباب الذين سيتم اقصاؤهم  من عضوية الجمعية العمومية العادية القادمة. 

واشترطت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لصرف دعم مراكز الشباب الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة وبدورها الاخيرة منحت الضوء الاخضر للجبلاية لمواجهة ظروف التوقف الإجباري للمسابقات المحلية بمختلف الدرجات.
  
ومن المنتظر قيام الجبلاية بتوزيع شيكات الدعم المقررة للأندية الصعيد القسم الثاني والثالث والرابع على مدار يومى الإثنين والثلاثاء القادمين 
بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجبلايه وذلك لمواجهة ظروف توقف النشاط الكروي .

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو القادم لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب استئنافه.. مراكز شباب الصعيد تطلب المشارك في دوري للفتيات

2600 حكم كرة قدم ضحايا فيروس كورونا بالدوري المصري

رسميا.. الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية تتنازل عن 25% من رواتبها

أندية القسم الثاني والثالث تطالب اللجنة الخماسية بصرف مستحقاتها المتأخرة

بقيمة 50 ألف جنيه.. اتحاد الكرة يعلن موعد صرف شيكات دعم أندية القسم الثاني والثالث

اتحاد الكرة يناقش بنود لائحة النظام الأساسي مع الأندية .. صور

ترشيحاتنا

القبض على سما المصرى والنائب العام يامر بالتحقيق معها

دعاء الريح والعواصف.. تعرف على فعل النبي وقت حدوثها

إمام المسجد النبوي يبكي في خطبة الجمعة الأولى لـ رمضان

الحكومة: لا نية لتسريح أى من موظفي العقود المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة

مسلسل أم هارون يثير الجدل في الخليج بسبب يهودية

فاطمة الزهراء.. قصة حياتها ولماذا أطلق عليها البتول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض مفاجئة لفيروس كورونا تظهر على كبار السن.. انتبه إليها

رمضان فى الصومال.. أشهي الأكلات على مائدة الإفطار والسحور

مفاجاة.. أعراض كورونا لا تظهر على كبار السن .. و 4 علامات أخرى تكشف الإصابة