بمناسبة رمضان .. طرح لحوم ومواد غذائية مدعمة فى مطروح





اكد ألسيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح أن الدولة تسعي جاهدة الي توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بمناسبة حلول شهر رمضان.





وأضاف أن مديرية التموين بمطروح قامت بزيادة المعروض من اللحوم الطازجة ب 85 جنيه للكيلو واللحوم المجمدة والدواجن لتوفير احتياجات المواطنين.





واشار الي توفير المواد الغذائية والسلع وياميش رمضان، لبيعها في المجمعات الاستهلاكية، بأسعار مخفضة عن الأسواق والمحلات الخاصة، وذلك ضمن خطة لتوفير احتياجات المواطنين من ياميش رمضان والسلع المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.





وأوضح أن ان هناك 51 من المجمعات تم الاتفاق معها لتقديم تخفيضات ضمن مبادرة أهلًا رمضان، منتشرة في كافه مراكز المحافظة.



