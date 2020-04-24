إحنا تعبنا في المسلسل .. علي ربيع ينشر صورة من كواليس عمر ودياب .. شاهد

علي خير ان شاء الله انهارده المسلسل #عمر_ودياب احنا تعبنا قوي وكل همنا نبسطكو ونتبسط معاكو انتظرونا يا احلي ناس الساعه ٦:٣٠ علي قناه اون والساعه ٩ علي قناه الحياه ورمضان كريم وربنا يبعد عننا اي حاجه وحشه ويرفع الوباء عنا يارب #علي_ربيع".

مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.









يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التلفزيون