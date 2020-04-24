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رياضة

صرف 50 ألف جنيه دعما لحكام القاهرة بسبب كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:19 م
ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين
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يسرى غازى
اعتمد مجلس إدارة جمعية حكام كرة القدم بمحافظة القاهرة مبلغ 50ألف جنيه لتوزيعهم على حكام كره القدم بمنطقه القاهرة الغير موظفين من اعضاء الجمعية العمومية للجمعية.

وجاء القرار بموافقه جماعية من اعضاء مجلس ادارة اللجنه الذي تم امس ليلا بالفيديو كونفرانس بسبب صعوبة تجمع السادة الاعضاء تنفيذا لتعليمات الدولة بمنع التجمعات.

وقام بالحصر حكم الدرجة الأولى عاطف حسين امين صندوق اللجنة والحكم الدولى محمد الحنفى نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية والحكم الدولى احمد حسام طه عضو مجلس اظارة الجمعية اسماء زملائهم الحكام الغير معينين بوظائف ثابتة فى الدولة الذي تبين من الحصر انهم 25 حكم.

ومن المقرر ان يتم صرف الشيكات بعد غد الاحد بعد ارسال خطابا رسميا الى وزارة التضامن الاجتماعي مرفق به قرار مجلس الادارة بالتمرير الذي تم توقيع اليوم من جميع اعضاء مجلس ادارة اللحنه وصوره الشيك حتى يكون الصرف تم بشكل قانونى وبموافقه الجهه الادارية

من جانب اخر قام توفيق السيد الحكم الدولى السابق رئيس لجنه حكام منطقه القاهرة بالاتصال بمجلس إدارة جمعيه حكام كره القدم بمنطقه القاهرة وشكرهم على المجهود الرائع الذي يبذله المجلس فى خدمه زملائهم مبديا سعادته فى تحقيق الجمعية اهدافها فى التكافل الاجتماعى ومساعده من يستحق بشكل مدروس وقانونى وممنهج .

وقال توفيق السيد ان المجلس اثبت للاعضاء الحمعية العمومية كفاءته وان ثقتهم فيهم فى محلها وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الرياضية والإجتماعية.
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