AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الشباب والرياضة تنظم مسابقات أظهر موهبتك

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:49 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء  عن تنظيم مسابقات " اظهر موهبتك "  للاطفال والطلائع في المنازل  وإرسال الأعمال عبر الواتس أب  لتشجيعهم علي البقاء في المنازل وممارسة الأنشطة الفنيه وتنمية المواهب خلال فترة مكافحة فيروس كورونا.
 
 وكانت المسابقة الاولي  في الرسم والتصوير الزيتي من سن ٨ إلى ١٣ سنة  ومن ١٤  إلى ١٧ سنة  المناظر الطبيعية من جنوب سيناء 
 والمسابقة الثانية للغناء والانشاد الديني  والشعر  حتى ٣٠ ابريل الجاري.
 
 وترسل الأعمال عبر الواتس أب علي رقم " ٠١٠٩٢٤٤٧٧١٤" 

 ومن جانبه أكد محمد فتحي او سوف يتم توزيع جوائز للفائزين بكل مرحلة  مشيرا الي ان  هناك مسابقات  تجري عبر الانترنت والواتس آب لجميع المواهب لتنمية مواهبهم خلال فترة مكافحة فيروس كورونا .

الشباب والرياضة تنظم مسابقات أظهر موهبتك
الشباب والرياضة تنظم مسابقات أظهر موهبتك
الشباب والرياضة تنظم مسابقات أظهر موهبتك
الشباب والرياضة تنظم مسابقات أظهر موهبتك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثقافة الأردن تطلق مسابقة موهبتي في بيتي.. 100 جائزة نقدية كل أسبوع

حظر صحي.. مارس الرياضة والتدريب في منزلك

نتيجة البقاء في المنزل.. مواهب غنائية مميزة بين الطلاب الوافدين

أون لاين.. تعرف على أنشطة جامعة حلوان الطلابية خلال فترة الحظر

في زمن كورونا.. تنفيذ أنشطة مركز شباب العريش عبر فيسبوك

غني في البلكونة.. مشاركة واسعة في مبادرة الشباب والرياضة لاكتشاف مواهب غنائية

ترشيحاتنا

بعد ظهور 3 حالات كورونا.. تفاصيل عزل منزلي لـ60 أسرة داخل قرية في بنها

تسبب انتفاخا.. استشارى تغذية: ابتعدوا عن هذه الوجبة فى السحور.. فيديو

حكم الدردشة مع الفتيات على فيس بوك أثناء الصيام .. عالم أزهري يجيب

صحتك في الياميش.. 10 فوائد غير متوقعة لـ عين الجمل

وزير الإسكان: بدء التسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان فى 6 مدن جديدة.. الأحد المقبل

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-4-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 .. صور

سخرية على مواقع التواصل.. القصة الكاملة لـ مسيرة الكعبة بالإسكندرية.. فيديو وصور

لا يصيب الرئة فقط.. كورونا يسبب جلطات دموية مميتة.. تفاصيل