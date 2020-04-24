الشباب والرياضة تنظم مسابقات أظهر موهبتك

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء عن تنظيم مسابقات " اظهر موهبتك " للاطفال والطلائع في المنازل وإرسال الأعمال عبر الواتس أب لتشجيعهم علي البقاء في المنازل وممارسة الأنشطة الفنيه وتنمية المواهب خلال فترة مكافحة فيروس كورونا.

وكانت المسابقة الاولي في الرسم والتصوير الزيتي من سن ٨ إلى ١٣ سنة ومن ١٤ إلى ١٧ سنة المناظر الطبيعية من جنوب سيناء

والمسابقة الثانية للغناء والانشاد الديني والشعر حتى ٣٠ ابريل الجاري.

وترسل الأعمال عبر الواتس أب علي رقم " ٠١٠٩٢٤٤٧٧١٤"





ومن جانبه أكد محمد فتحي او سوف يتم توزيع جوائز للفائزين بكل مرحلة مشيرا الي ان هناك مسابقات تجري عبر الانترنت والواتس آب لجميع المواهب لتنمية مواهبهم خلال فترة مكافحة فيروس كورونا .



