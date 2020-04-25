بالردع والرقابة.. 7 توصيات برلمانية لمواجهة جشع التجار في رمضان

طالب نواب البرلمان، الحكومة وبالأخص الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضخ المزيد من السلع الأساسية بالأسواق، مع تكثيف الرقابة المستمرة على الأسعار تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، والتصدي لمحاولات استغلال المواطنين، وحمايتهم من شجع التجار.





ويستعرض "صدى البلد" 7 توصيات برلمانية للقضاء على جشع التجار في رمضان:





1. حماية محدودي الدخل وغير القادرين والفئات الأولى بالرعاية من خلال تكثيف الرقابة المستمرة على الأسعار.





2. تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك والرقابة على جودة وتوافر الأغذية مع تكثيف دور الرقابة الصحية والصناعية على الأسواق بمعرفة السلع والخامات الداخلية والخارجية.





3. ضخ المزيد من السلع الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة، وعدم حجب السلع عن المواطنين.





4. تشكيل لجان لتكثيف الرقابة على الأسواق، خاصة مع رفع بعض التجار للأسعار حسب رغباتهم الشخصية، في ظل ازدياد معدل الشراء من هذه المنتجات خلال شهر رمضان.





5. تشديد العقوبات ضد مستغلي أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ممن يحرصون على كسب الأموال أثناء الظروف الصعبة، فيضاعفون أسعار المنتجات ويتاجرون بمستلزمات أو أجهزة قد تكون سببًا في موت أو حياة بعض الأفراد.





6. العمل على ضم الاقتصاد السرى لآليات الدولة، عن طريق الإعلان عن تسهيلات لهذا القطاع، وبما يساهم فى تطوير الأنشطة التجارية والصناعية.



