اتحاد الكرة يدرس معايشات خارجية للمدربين .. تفاصيل

أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية أن اللجنة تدرس إقامة معايشات خارجية لمدربي كرة القدم من بينهم مدربات الكرة النسائية.





وتبحث اللجنة كيفية إقامة المعايشات في إحدى الدول الأوربية بالتنسيق مع الإدارة الفنية بقيادة الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد، وذلك بعد عودة النشاط الرياضي.









وقالت عبد الحق إن الهدف من المعايشات الخارجية جاء من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة من خلال إطلاع المدربين علي كل ماهو جديد في مجال التدريب.



