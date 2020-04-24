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رياضة

اتحاد الكرة يدرس معايشات خارجية للمدربين .. تفاصيل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:30 م
سحر عبد الحق
سحر عبد الحق
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يسري غازي
أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية أن اللجنة تدرس إقامة معايشات خارجية لمدربي كرة القدم من بينهم مدربات الكرة النسائية.

وتبحث اللجنة كيفية إقامة المعايشات في إحدى الدول الأوربية بالتنسيق مع الإدارة الفنية بقيادة الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد، وذلك بعد عودة النشاط الرياضي.


وقالت عبد الحق إن الهدف من المعايشات الخارجية جاء من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة من خلال إطلاع المدربين علي كل ماهو جديد في مجال التدريب.

وقالت المشرف العام علي الكرة النسائية إن الموسم الحالي شهد إقامة خمس دورات تدريبية منحة من الاتحاد النرويجي لمدربات الكرة النسائية بمشاركة أكثر من ١٢٠ مدربة علي مستوي الجمهورية بالإضافة لدورات تدريبية أخري بالتعاون مع المعهد الثقافي البريطاني وان الفترة المقبلة ستشهد أكثر من دورة تدريبية جديدة عقب عودة النشاط الكروي .
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