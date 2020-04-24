المركزى للتعمير يستكمل محور ترعة الزمر بطول 12.5 كيلومتر.. اعرف التفاصيل

قال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، إن الجهاز يعكف على استكمال المراحل الرئيسية بمشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة.
أوضح نصار، أن المحور يبدأ مساره من الطريق الدائرى جنوبًا "دائرى المنيب"، وحتى الطريق الدائرى شمالًا "دائرى الوراق" بمحافظة الجيزة، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5) متر، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة)، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو ٥ مليارات جنيه.
وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن محور ترعة الزمر بطول ١٢ كم يتخللها ٧ كم كباري، و٢ كم مطالع ومنازل، منها ٣.٥ كباري دورين، أى تقريبا ١٢.٥ كم كباري، و٥ كم طرق، موضحًا أنه يتقاطع مع جميع المحاور الطولية بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى أعمال نزع الملكية، وأعمال تغيير جميع المرافق (مياه - صرف صحي - كهرباء - غاز - تليفونات) بطول المسار.
وأكد رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المشروع يهدف إلى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويقوم بإعادة توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.
وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن محور ترعة الزمر بطول ١٢ كم يتخللها ٧ كم كباري، و٢ كم مطالع ومنازل، منها ٣.٥ كباري دورين، أى تقريبا ١٢.٥ كم كباري، و٥ كم طرق، موضحًا أنه يتقاطع مع جميع المحاور الطولية بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى أعمال نزع الملكية، وأعمال تغيير جميع المرافق (مياه - صرف صحي - كهرباء - غاز - تليفونات) بطول المسار.
وأكد رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المشروع يهدف إلى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويقوم بإعادة توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.