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اقتصاد

تنفيذ 1088 شقة بمشروع جنة في ملوي الجديدة.. تفاصيل

السبت 25/أبريل/2020 - 01:00 ص
شقق جنة للاسكان فاخر
شقق جنة للاسكان فاخر
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آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، أنه جارٍ تنفيذ 1088 وحدة سكنية  34 عمارة (أرضى + 7 أدوار متكرر)  بمشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة ملوي الجديدة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الثانى علوى  بجانب أعمدة الدور الثالث علوى بعدد من العمارات بالمشروع.

وتابع المهندس محمد الدكروري، أن هناك تعليمات مشددة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة دفع  العمل  بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، مع إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية جميع  العاملين من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمواقع المختلفة.
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