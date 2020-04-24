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جمال شعبان: القلب له مفتاح.. والقرآن تحدث عن هذا الأمر .. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:05 م
صدى البلد
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عادل نصار

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، أن القلب يوجد فيه 40 ألف خلية عصبية، والعلماء أطلقوا عليها بالقلب الطرفي، ويختص بجميع المشاعر، مضيفا أن جميعنا معرضون للانفعالات والمشاعر والقلب يتأثر بها.


وأضاف شعبان، في حواره ببرنامج «رب زدني علما»، والمذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن إدارة الأزمة والتوتر جزء كبير يعتمد عليه القلب، والتفكير والتدبر فريضة وهناك أيات كثير تتحدث عن هذا الأمر، مشيرا إلى أن القلب له مفتاح والقرآن تحدث عن هذا الأمر.


وتابع استشاري أمراض القلب، وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، أن :"قال بترسون أن القلب ليس مضخة لضخ الدم فقط، أنما منوط به ملفات كثيرة جدا ومنها الزعل من وظائف القلب".


وفي السياق نفسه أشار الدكتور جمال شعبان ، استشاري أمراض القلب ، وعميد المعهد القومي للقلب سابقا إلى أن الانفعال يدمر القلب.

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