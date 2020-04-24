وقف إطلاق النار في اليمن.. رئيس أركان الجيش يتوعد الحوثيين بالرد على أي خرق

أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، عن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي إن القرار جاء بناءً على إعلان القيادة السابق بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى طلب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم.





وقال رئيس الهيئة العامة للأركان في اليمن الفريق صغير بن عزيز، إن الحوثيين لم يتلزموا بأي هدنة بعد أسبوعين من إعلانها وبالتزامن مع تبادل الاتهامات بمئات الخروقات الأسبوعين الماضيين.





جاء ذلك في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع للشرعية، خلال زيارة قام بها إلى جبهة نهم شرق صنعاء، خلال زيارة اطلع خلالها على سير العمليات في الجبهة التي تقدم فيها الحوثيون يناير الماضي.





وأشار بن عزيز إلى أن ”مليشيات الحوثي الكهنوتية لم تلتزم بأي هدنة خلال الفترة الماضية، رغم التزام قوات الجيش الوطني وقيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية بذلك استجابة لدعوة الأمم المتحدة”. وقال رئيس الأركان اليمني إن الحوثيين حاولوا مرارًا “اختراق مواقعنا أثناء الهدنة ولكن بفضل الله تم دحرها في المناطق العسكرية الثلاث السابعة والسادسة والثالثة رغم التزامنا بالهدنة منذ إعلانها”.





وأشاد بمعنويات الجنود قائلًا “الموعد صنعاء بإذن الله تعالى”. وأضاف ” الشعب اليمني وصل إلى قناعة بأن المليشيات الكهنوتية لا تريد له الحياة والرخاء وإنما الموت والدمار والدليل على ذلك قصفها مؤخرًا مستشفى الجفرة (شمال مأرب) بصواريخ إيرانية.