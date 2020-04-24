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أخبار البلد

ترامب: سنقدم أجهزة التنفس الصناعي للدول التي تحتاجها بشدة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:49 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستقدم أجهزة التنفس الصناعي المطلوبة بشدة للدول الأخرى في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وفي سلسلة من التغريدات على (تويتر)، اليوم الجمعة، أشار ترامب إلى أنه تحدث إلى رؤساء السلفادور وإندونيسيا وهندوراس وإكوادور وأشاد بهم لما يقومون به من جهد ولتعاونهم مع الولايات المتحدة في مكافحة الوباء.

يذكر أنه وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية فإن الإكوادور بها 11183 حالة إصابة مؤكدة بكورونا و560 حالة وفاة، وفي إندونيسيا نحو 8 آلاف إصابة و 689 وفاة، وفي السلفادور 261 إصابة و8 حالات وفاة، وفي هندوراس 562 إصابة و 47 وفاة، وجميع هذه الدول تكافح من أجل تخفيف حدة تفشي الوباء.

وفي المراحل الأولى من تفشي الوباء، كانت الولايات المتحدة تعاني من نقص حاد في أجهزة التنفس الصناعي، لكن الرئيس ترامب يرى حاليا أن بلاده أصبحت قادرة على تقديم يد العون للآخرين في محاربة الفيروس.

وقد استخدم ترامب صلاحياته الرئاسية بتوجيه تعليماته لعدد من الشركات الأمريكية الكبرى للبدء في إنتاج هذه الأجهزة مثل جنرال موتورز التي ستنتج 30 ألف جهاز بتكلفة 500 مليون دولار وسيبدأ أول تسليم لها في مستهل يونيو المقبل.
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