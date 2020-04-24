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تعليم

تفاصيل فعاليات الجلسة 5 لاستديو التصميم الدولي بهندسة عين شمس

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:58 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور أيمن فريد نائب مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الهندسة جامعة عين شمس انه سوف تنعقد اليوم فعاليات الجلسة الخامسة لاستديو التصميم الدولي بكلية الهندسة بمشاركة ثلاث قارات تمثلها جامعة عين شمس من مصر، جامعة هوازنج للزراعة من الصين وجامعة كليمسون من الولايات المتحدة الأمريكية ويعد الأول من نوعه عالميا، منوها الى ان الجلسة تتم عن طريق تطبيق zoom .

وأضاف فريد خلال تصريحاته لصدي البلد أن المخطط الاستراتيجي الرئيسي لتطوير مدينة ووهان سوف يعرض كاستجابة لتبعيات تأثير فيروس كورونا علي نشاط المدينة المستجد والذي يتتطلب وجهة نظر جديدة في التصميم العمراني والتخطيط للمدن لتفادي الاحداث المشابهه مستقبلا 


وأشار الدكتور ايمن فريد  انه سوف يتم خلال الجلسة الخامسة عرض لطلاب الامريكان يشرحون موقفهم من تنفيذ مدينة ووهان الصينية  ودورهم يقتصرعلي الموقع العام والعناصر الحضارية والتعامل مع المياه وأيضا اماكن الترفهيه ويعرضون علي طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس والطلاب الصنيين المخطط الاستراتيجي الذي تم تنفيذه من قبل الطلاب الامريكان ومن خلال الجلسلة الخامسة سوف تبدء طلاب هندسة عين شمس والطلاب الصنيين بتنفقذ مهامهم.


وأكد فريد انه تم خلال الجلسة الربعة تقسيم مهام تطوير مدينة ووهان الجديدة علي الثلاث الجامعات وتنحصر طلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس في تصميم المباني والمستشفيات وفنادق ومدارس وجامعات، منوها أن كل ما يخص العمران سوف يصممه طلاب كلية الهندسة، منوها ان الاستديو الامريكي يركز علي تنسيق الموقع العام والعناصر الحاضرية والتعامل مع المياه والتعامل مع الاماكن الترفهية واما عن الاستديو الصيني يقوم بالتنسيق الدقيق المرتبط بمناطق المياه منوها ان مدينة ووهان بها جزء كبير من المياه فهم المسؤلين عن المسارات المائية وقنوات الحركة لانهم يمتازون بالزراعة.


وأوضح الدكتور أيمن فريد، أن عدد الطلاب الذين يقومون بالتصميم 30 من مصر و20 أمريكيا و30 صينيا ويتم اختيار الطلاب بطريقة عملية شديدة التعقيد ولابد من اجتياز عدة اختبارات لكي ينضموا إلى الفريق، مؤكدًا أن مشروع استوديو التصميم يعد الأول من نوعه وأسسه الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة الأسبق  ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات الحالي.



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