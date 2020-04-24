مسلسل فلانتينو الحلقة الأولى.. عادل إمام صاحب مجموعة مدارس دولية

بدأت أحداث الحلقة الأولي من مسلسل " فلانتينو "، حيث يجسد الزعيم عادل إمام دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، والفنانة دلال عبدالعزيز فى دور زوجته البخيلة عفاف، التى تمارس عليهم دورا سلطويا وتتحكم فى مصروفات البيت، بالإضافة إلى ابنهما الذى يجسد دوره المطرب محمد كيلانى.

وظهر فى الحلقة الأولى الفنان سليمان عيد فى دور سائق العائلة، حيث يتعرض لتوبيخات من عفاف هانم، التى تطلب منها الذهاب من القاهرة إلى بنى سويف لتوصيل ابنتهما نبوية، والتى سمتها على اسم العالمة نبوية موسى، ما يضطرها لتغيير اسمها أمام أصدقائها وأساتذتها فى الجامعة.





.كما ظهر الفنان حمدى الميرغنى الذى يأتى فى شخصية ابن أخت فلانتينو، حيث يتعرض للضرب بالعصا من خاله، بسبب تأخره عن المدرسة

.وانتهت الحلقة بتوبيخ عفاف للعاملين فى المدرسة لعدم دهان ألوان الفصول، على أهوائها، بعد تنفيذهم لأوامر فلانتينو





مسلسل "فلانتينو"، يجسد بطولته الزعيم عادل إمام، فى دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها.





يشارك فى البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.





ويعرض مسلسل فلانتينو للزعيم عادل إمام، الساعة 6.30 مساءً حصريا على فضائية dmc.