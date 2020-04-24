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فن

كل سنة وأنتم طيبين.. محمد إمام يهنئ جمهوره بشهر رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:58 م
محمد امام
محمد امام
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محمد بدران

هنأ الفنان محمد عادل إمام الجمهور بحلول شهر رمضان المبارك وذلك من خلال صورة نشرها علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام".


وعلق  محمد إمام على الصورة قائلا "كل سنة وانتم طيبين .. #رمضان_كريم علينا جميعًا ان شاء الله ".


يذكر أن آخر أعمال محمد إمام فيلم "لص بغداد" من بطولته وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توتة" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.


وحقق فيلم لص بغداد نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 10 ملايين في أقل من أسبوع.


وكان آخر أعمال محمد امام فى الدراما مسلسل "هوجان" الذى عرض خلال رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".

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