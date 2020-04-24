شباب القليوبية يتحدون كورونا بتجميل الشوارع وتعليق الزينة.. صور

لم يمنع فيروس كورونا اهالى القليوبية من الاحتفال بأجواء شهر رمضان الكريم حيث حرص عدد كبير من الشباب فى قرى ومدن المحافظة على تدشين المبادرات لتجميل الشوارع والميادين بالزينة الملونة احتفالا بإستقبال شهر رمضان وبث روح الفرحة فى نفوس الأهالى والاطفال.





الشباب أكدوا أن الهدف من مبادراتهم ادخال البهجة والسعادة في نفوس الأهالي في الشوارع والمنازل من خلال تعليق الزينة وانارة فوانيس رمضان في الشوارع تحت شعار "كل سنة وأنتوا طيبين.. شدة وتزول" وقادرون على تخطي الصعاب معا.





ففي طوخ قام الشباب بتعقيم الشوارع وتعليق الزينة في كافة أنحاء وشوارع المدينة الرئيسية موجهين رسالة للمواطنين "كل سنة وأنتوا طيبين.. الزم بيتك".





وقال أشرف الحلوانى أحد شباب المدينة أن حملة تزيين الشوارع بزينة رمضان تتم بالجهود الذاتية وتهدف إلى الاحتفال بالطريقة المعتادة للمصريين فى قدوم شهر رمضان ولكن من خلال وضع الزينة فى كافة شوارع المدينة لافتا إلى أن المبادرة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الأهالى.





واشار الى أن شهر رمضان له طبيعة خاصة عن جميع المصريين ولابد من الاحتفال بقدومه مطالبا جموع المواطنين فى باقى المدن خاصة الشباب بمساعدة الأهالى فى استقبال الشهر الكريم والمساعدة فى تركيب زينة رمضان حيث أنها أحد الطرق الأساسية لاحتفال المصريين بقدوم شهر رمضان.





أكد إسماعيل أبو حمزة ان المبادرات لم تشمل تركيب زينة رمضان فى كل الشوارع فقط ولكن يتم أيضا تعقيم الشوارع بشكل يومى للوقاية من فيروس كورونا خلال الفترة الماضية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.





واضاف أننا نسعى دائما لرسم الفرحة على وجوه المواطنين من كبيرهم وحتى صغيرهم احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الحالية وللتأكيد على أن كورونا لن يمنعنا من الاحتفال بالشهر الكريم ولكن بطريقة أكثر حرصا تتماشي مع الإجراءات الاحترازية المتبعة.





وفي مدينة بنها قام الشباب بتزيين عدد من المناطق بالزينة وتعليقها فى الشوارع بهدف إضفاء جو من البهجة على المواطنين في ظل الظروف الحالية لنشر حالة من الروح الإيجابية بين الأهالى لمواجهة فيروس كورونا.





وقال مجدي البكرى أحد الأهالى إنه تم شراء الفوانيس والزينة لتعليقها بالشوارع لإضفاء جو من البهجه على المواطنين في ظل الاوقات الحالية التى نمر بها بسبب أزمة كورونا مع حلول الشهر الكريم.