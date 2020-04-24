لماذا سميت مصر بهذا الاسم؟.. علي جمعة يوضح علاقة ذلك بسيدنا نوح

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه ورد في بعض الاسانيد العلمية أن سيدنا نوح - عليه السلام- لقي بعض الخير من حفيده مصرائيم ابن حام ابن نوح؛ فدعا له الله - عز وجل- أن يسكنه غوث العباد وام البلاد، مشيرًا: الحقيقة كان لهذا الأمر حظًا في تسمية مصر بهذا الاسم وتسميتها بأم الدنيا.





وأضاف " جمعة" خلال لقائه ببرنامج " مصر أرض الأنبياء " المذاع على قنوات " cbc ، dmc ، الأولى"، أن مصر أرض الخير، ومن أبرز الأدلة على ذلك قصة سيدنا يوسف - عليه السلام-؛ فنجد فيها كيف كانت مصر أرض الخير في وقت القحت وكيف كان يأتي إليها الناس من الدول كافة؛ لذا كانت أرض للمطامع أيضًا على مر تاريخها.





وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن مصر في أيام القحت وقلة الموارد كفيت نفسها والبلاد المجاوة لها؛ فهي سلة العالم أو كما يسميها البعض بسرة العالم.

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وأوضح الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أن سبب الحماسة لبرنامج أرض الأنبياء و تسميته بهذا الاسم هو الحب لمصر التي ولدنا فيها ونشانا من خيراتها وترعرنا في ظلالها وخالطت دمنا واحشانا واحاط بنا في داخنا وخارجنا.







وأفاد " جمعة" خلال لقائه ببرنامج "أرض الأنبياء"، مع الإعلامى عمرو خليل، أن هذه المعاني جعلتنا نشعر بالإنتماء إلى مصر في الماضي والحاضر والمستقبل، موضحًا: وهو ما لا نراه عند بعض الشباب في العصر الحاضر، حيث ذكرت مصر فى القرآن 5 مرات وأكثر من 80 مرة بشكل غير مباشر.





وعبر عضو هيئة كبار العلماء عن فرحه الشديد عندما عرضت عليه فكرة البرنامج ومسماه، لافتًا أن المعني الذي يعبر عنه مصر أرض الانبياء قد يجهله الأحفاد والابناء؛ فمصر أرض الأنبياء والصحابة و العلماء و الخير و الأولياء.







و ذكر المفتي السابق أن الحضارة الإسلامية تميزت بمنهج التوثيق و كيفيته وشروط الباحث أو حال المستفيد؛ وهي وفي نفس الوقت خطوات المنهج العلمي التي ذكرها علماء المسلمين كالإمام الرازي- رحمه الله- وعلماء الغرب ايضًا.







جدير بالذكر أن برنامج " مصر أرض الأنبياء" يتميز بأنه يسلط الضوء على أرض مصر مع أنبياء الله بداية من سيدنا أدريس حكيم الحكماء، مرورًا بأبو الأنبياء سيدنا ابراهيم، كما يسرد قصة سيدنا يوسف ويحكي أيضًا قصة سيدنا موسى واخيه هارون، ويكشف عن أسرار رحلة العائلة المقدسة، فيما يختتم البرنامج حلقاته برحلة النبي الكريم محمد إلى مصر في رحلة المعراج ومباركته لأرض سيناء.

ويمزج البرنامج بشكل فريد بين الروايات العلمية والقصص الشعبية فى سيرة أنبياء الله على أرض مصر، خاصةً وأن كاميرا " مصر أرض الأنبياء" تجولت في الأماكن الحقيقية التي مر أو عاش بها الرسل والأنبياء الكرام.

