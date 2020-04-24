أول رد فعل من تياجو راموس بعد انتهاء علاقته بوالدة نيمار

نشر تياجو راموس والذي كان مرتبطًا بنادين جونسالفين، والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة جديدة على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، بعد الأنباء التي تحدثت عن انفصاله عن نادين.
ونشر راموس صورة له وهو ينظر على البحر معلقًا:" الشمس والبحر"، وهي التي نالت إعجاب المئات من المتابعين على موقع إنستجرام .
وأشارت الصحف أن راموس قد مضى على تعهد بعدم إفشاء أي أسرار عن العلاقة الخاطفة التي جمعته بنادين والدة نيمار.
وكان راموس قد أعلن عن مواعدته لوالدة نيمار مطلع الشهر الجاري، وبارك النجم البرازيلي تلك العلاقة، مهنئًا إياهما.