أول رد فعل من تياجو راموس بعد انتهاء علاقته بوالدة نيمار

أكدت تقارير الصحف الانجليزية انفصال نادين جونسالفين والدة النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا عن عشيقها تياجو راموس الذي يصغرها بـ 30عاما وبعد 13 يوما من إعلان علاقتهما العاطفية .





وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية انفصال والدة نيمار عن الشاب الذي يبلغ من العمر 22 عامًا بعد أنباء عن ارتباطه بالعديد من الرجال وعدم مواعدته النساء مطلقا.





ونشر راموس صورة له وهو ينظر على البحر معلقًا:" الشمس والبحر"، وهي التي نالت إعجاب المئات من المتابعين على موقع إنستجرام .





وأشارت الصحف أن راموس قد مضى على تعهد بعدم إفشاء أي أسرار عن العلاقة الخاطفة التي جمعته بنادين والدة نيمار.





وكان راموس قد أعلن عن مواعدته لوالدة نيمار مطلع الشهر الجاري، وبارك النجم البرازيلي تلك العلاقة، مهنئًا إياهما.