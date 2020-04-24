انفانتينو وسامورا يهنئان أبو ريدة بحلول شهر رمضان





تلقى المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، التهنئة من مسئولي فيفا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





واستقبل أبو ريدة خطابا رسميا من رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو والسكرتير العام فاطمة سامورا، يهنئانه خلاله بحلول الشهر المعظم، شهر الصوم والصلاة والتجديد والتأمل، متمنيان له ولعائلته دوام الصحة والسعادة والتضامن، مع أمنية خاصة بتحسن الأحوال قريبا حتى يتمكنان من لقائه.



