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فن

أصحاب العمر.. حميد الشاعري بصحبة مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:05 م
حميد وايهاب وايهاب
حميد وايهاب وايهاب وقمر
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محمد بدران
نشر الملحن والمطرب حميد الشاعرى صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر حميد بصحبة مصطفى قمر وايهاب توفيق وهشام عباس وعلق قائلا" احلى صحاب العمر".

ويجتمع كل من الفنان حميد الشاعري، ومصطفى قمر في ديو غنائي جديد، يستعدان لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ويأتي هذا التعاون بعد مرور سنوات على التعاون بينهما في أغنية "غزالي".

تواجد كل منهما في الأستوديو لبدء تسجيل الأغنية ووضع اللمسات النهائية عليها وسط فريق العمل.

الديو يجمع كلا من حميد الشاعري، ومصطفي قمر، وهو من كلمات سامح العجمي، ومن ألحان أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري.

يذكر أن أغنية "غزالي" حققت نجاحا كبيرا جدا وقت طرحها منذ سنوات، وهي من كلمات سامح العجمى، وشرف سالم، وتوزيع حميد الشاعرى.


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احلى صحاب العمر❤️❤️❤️❤️

A post shared by Hamid El Shari (@hamidelshariofficial) on

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