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حوادث

حبس شخصين لحيازتهما كوكايين وماريجوانا في النزهة

السبت 25/أبريل/2020 - 08:33 ص
حبس
حبس
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محمد العيسوي
قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية من  الكوكايين والماريجوانا المخدرين، 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين (أحدهما له معلومات جنائية) حال تواجدهما في النزهة مستقلان إحدى السيارات ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهما كوكايين وزن 195 جراما والماريجوانا وزنت 330 جراما.
 
وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

واتخذت الإجراءات القانونية.
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