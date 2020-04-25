حبس شخصين لحيازتهما كوكايين وماريجوانا في النزهة

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية من الكوكايين والماريجوانا المخدرين، 4 ايام على ذمة التحقيقات.





وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين (أحدهما له معلومات جنائية) حال تواجدهما في النزهة مستقلان إحدى السيارات ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهما كوكايين وزن 195 جراما والماريجوانا وزنت 330 جراما.