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رياضة

نادي برشلونة يسعى لضم خليفة سواريز

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:09 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يسعى نادي برشلونة بقوة الصيف القادم، إلى الحصول على خدمات مهاجم جديد، إذ تقدم لويس سواريز -33 عامًا- في العمر.

النادي الكاتالوني ارتبط اسمه خلال الآونة الأخيرة، بالأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان المتألق، لكن قيمة الصفقة التي من المتوقع أن تتجاوز 100 مليون يورو، دفعت إدارة النادي إلى البحث عن مهاجم جديد.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية، اليوم الجمعة، أن البرسا بات قريبًا من ضم الأرجنتيني الشاب أدولف جايش، مهاجم سان لورينزو.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا فقط، نجح في تمثيل منتخب بلاده تحت سن الـ20، والـ23، وقدم رفقتهما أرقامًا تهديفية رائعة، مما دفع أندية أوروبا إلى وضع عينها عليه، من أجل ضمه الصيف المقبل.
 
ونجح أدولف في المشاركة مع المنتخب الأول لراقصي التانجو، حين ظهر في مباراة ودية جمعته بالمكسيك.
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