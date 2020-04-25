حبس 3 أشخاص لحيازتهم نصف كيلو بودر مخدر بالنزهة

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة 500 جرام من البودر المخدر داخل شقة بدائرة القسم.
وكان قد تمكن المقدم محمد جهاد رئيس مباحث النزهة من ضبط 3 أشخاص من عين شمس حال تواجدهم بإحدى الشقق المستأجرة وبحوزتهم البودر المخدر وزن 500 جرام.
وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.
وحرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.