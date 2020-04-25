AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس 3 أشخاص لحيازتهم نصف كيلو بودر مخدر بالنزهة

السبت 25/أبريل/2020 - 08:37 ص
حبس
حبس
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة 500 جرام من البودر المخدر داخل شقة بدائرة القسم.

وكان قد تمكن المقدم محمد جهاد رئيس مباحث النزهة من ضبط 3 أشخاص من عين شمس حال تواجدهم بإحدى الشقق المستأجرة وبحوزتهم البودر المخدر وزن 500 جرام.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس 3 أشخاص لحيازتهم كمية من الفودو والحشيش

حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في الحشيش بالبساتين

أمن القاهرة يضبط 5 تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم

ترشيحاتنا

ضائع منذ 7 سنوات.. خروف يظهر فجأة بعدما اختفى في حرائق الغابات| صور

بلا رحمة.. سلخ القطط السوداء وهرسها حية لصنع دواء كورونا في فيتنام

مسلسل البرنس الحلقة 1.. خطأ كارثي يشعل السوشيال ميديا

أوروبا لا الصين.. حاكم نيويورك يكشف مصدر وباء كورونا في ولايته

الأرصاد الجوية: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة بثاني أيام رمضان

ابن غادة عادل: هعمل مقلب في رامز جلال علشان خاطر ماما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان يسرا قى خيانة عهد..صور

شاهد.. قطري يسقط فجأة داخل هايبر ماركت واشتباه في إصابته بكورونا.. فيديو

صور مرعبة.. مقابر جماعية لموتى كورونا بالبرازيل.. شاهد