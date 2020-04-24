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فن

رجالة البيت الحلقة 1.. بومبا يصرف تحويشة الغربة.. وتيمون يسرق جده

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:35 م
رجالة البيت
رجالة البيت
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نبيل العدوى

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "رجالة البيت" ظهور بومبا "أكرم حسني" وهو يحاول بطريقة كوميدية المذاكرة لأولاده بطريقة خاطئة، وسط تعجب شديد من أطفاله على طريقة إجابته لأسألتهم.

وتتابع الحلقة بظهور ويزو "ميس تهاني" وهي مدرسة لغة عربية تعطي دروس خاصة للاطفال، وذلك بعد رجوعها من سلطنة عمان، بعد ما صرف "بومبا" كل ما جمعوه من أموال في الغربة.

وتتوالى الأحداث بظهور أحمد فهمي (تيمون) وهو يسرق جده "لطفي لبيب" وهو نائم، ولكن بمجرد معرفته ينفلب السحر على الساحر ويضع الجد يده على اموال حفيده تيمون.
 

وشهدت الحلقة الأولى من "رجالة البيت" تخطيط تيمون وبومبا لسرقة ديك رومي من منزلهم، وبعد جدال كبير تم الوصول إلى تسمية الديك الرومي نسبة إلى الفنانة ماجدة الرومي، وبعد نجاح خططهم في سرقة الديك ينكشف السر من قبل "عيد" الرسام، وهو (بيومي فؤاد) ويساومهم على قطعة من الديك حتى لا يخبر أحد عن فعلتهم.


المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى.

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