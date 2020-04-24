AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تفاصيل تعاقد الأهلي الجديد مع السويسري فايلر

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:44 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يعلن النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة عن تجديد التعاقد بشكل رسمي للسويسري رينيه فايلر المدير الفني لمدة عامين بعد التوصل إلي إتفاق نهائي علي القيمة المالية للتعاقد والتي وصلت إلي 120 ألف دولار في الشهر الواحد.

 وأنهي أمير توفيق مدير التعاقدات كل التفاصيل الخاصة ببنود التعاقد بناء علي المفاوضات التي أجراها مع محامي فايلر الخاص وسوف يتم توقيع العقود والإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويتضمن العقد أن تكون مدته عامين بجانب بعض المميزات المالية حال الفوز بدوري أبطال افريقيا يحصل فايلر علي 5 شهور من راتبه مكافأة و3 شهور حال حصد لقب بطولة الدوري وشهر للسوبر الأفريقي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع فايلر لتجديد تعاقده

الأهلي يستقر على تجديد تعاقد فايلر عامين

مفاجآة حول شرط "فايلر" لتجديد عقده مع الأهلي.. فيديو

تعرف علي بديل أحمد فتحي فى الأهلي.. فيديو

بفرمان فايلر.. الأهلي يكثف مفاوضاته للتعاقد مع حسام حسن

سيف زاهر: عقد فايلر الجديد مع الأهلي يستمر موسمين .. فيديو

ترشيحاتنا

في أول أيام رمضان.. مصر تسجل انخفاضا في حالات الوفاة بكورونا

أخبار النادي الأهلي.. حقيقة رحيل بادجي.. وموقف الأحمر من التتويج بالدوري حال إلغائه

صدمة جديدة لعشاق الهلال السعودي

الصحة العالمية تعلن عدد الوفيات والإصابات بـ كورونا في شرق المتوسط

اخبار نادي الزمالك.. أزمة مستحقات جديدة.. خناقة بين أيمن حافظ ومرتضى منصور وراء الإطاحة به

بث مباشر .. صلاة التراويح من الحرم المكي .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ أطفالك.. طريقة عمل الفشار بالكراميل خطوة بـ خطوة

إطلالة أول يوم رمضان.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة

بعد قصة اقتراح ترامب.. هل يمكن حقن مصابي كورونا بمواد التعقيم؟