تفاصيل تعاقد الأهلي الجديد مع السويسري فايلر

يعلن النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة عن تجديد التعاقد بشكل رسمي للسويسري رينيه فايلر المدير الفني لمدة عامين بعد التوصل إلي إتفاق نهائي علي القيمة المالية للتعاقد والتي وصلت إلي 120 ألف دولار في الشهر الواحد.





وأنهي أمير توفيق مدير التعاقدات كل التفاصيل الخاصة ببنود التعاقد بناء علي المفاوضات التي أجراها مع محامي فايلر الخاص وسوف يتم توقيع العقود والإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.



